Esenyurt'ta sel baskınının yaraları sarılmaya devam ediyor İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Baskın sırasında evde olan Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı.

BAŞKAN BOZKURT: EKİPLERİMİZ SABAHA KADAR ARALIKSIZ ÇALIŞACAK

Baskın haberini alır almaz olay yerine giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozkurt, çalışmalar tamamlanana kadar tüm ekiplerin bölgede kalacağını söyledi.Bozkurt, "Şu anda tahliye işlemleri aralıksız devam ediyor. Sabaha kadar arkadaşlarımız çalışacaklar. Son ev temizlenene kadar arkadaşlarımızla birlikte burada olacağız. AFAD, valilik, kaymakamlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediyemizin ortaklaşa yaptığı çalışmayla vatandaşlarımızın sorunlarını ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Temizlik için Esenyurt Belediyesi ekipleri sabaha kadar çalışacak. İtfaiye ekipleri boşaltma işlemlerini yapıyor. Onun dışında diğer mağduriyetleri de devletimizin desteğiyle çözeceğiz" dedi.

VALİ YERLİKAYA: MAALESEF 30-32 YAŞLARINDA BİR SURİYELİ MİSAFİRİMİZ VEFAT ETTİ

Sel felaketi sonrası bölgeye gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de kurtarıldığını aktardı. Yerlikaya,"Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Vefat eden kardeşimize vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU: BU SORUNU İNŞALLAH BU YAZ HALLEDECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'taki altyapı sorununun 15-20 yıldır yaşandığını dile getirerek, "Bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz" dedi. İmamoğlu, bugün Esenyurt'ta bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Bizim tam da bugün İstanbul'da 38 noktada başlattığımız çalışmalardan biri de buraydı. Şantiyeler kuruldu çalışmalar başladı. İstanbul'un kronik hale gelmiş noktalarından biri de Haramidere. Altyapı sorunu yaşanıyor ve bunun gibi birkaç noktada da su baskını riski var. Burada yaklaşık 15-20 yıldır yaşanan bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz." dedi.

EKİPLER SAHADA TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olmak üzere belediyenin tüm birimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, itfaiye, zabıta ve AKOM ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarları inceleyerek su tahliyesine devam ediyor. Ekipler, son tahliye gerçekleşene kadar sahada kalarak vatandaşlara yardımcı olacak. Su tahliye çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bina ve sokaklarda oluşan çamuru temizleyecek.

Kaynak: Bültenler