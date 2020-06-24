Esenyurt'ta sel basan bodrum katlarında arama
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Esenyurt'ta sel basan bodrum katlarında arama

Esenyurt'ta sel basan bodrum katlarında arama Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı.

24.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:34

Esenyurt'ta sel basan bodrum katlarında arama

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı. Bir engelli vatandaş ekipleri tarafından kurtarılırken, su basan bodrum katlarda ekiplerin araması sürüyor.

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta yağmur suları adeta göle dönüştü. Sokakta bulunan pek çok bodrum katı su bastı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, su basan evlerde mahsur kalanların olma ihtimali itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı. İtfaiyenin çalışmasıyla engelli olduğu öğrenilen bir kişi mahsur kaldığı evde kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta sel basan bodrum katlarında arama

Kaynak: İHA

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