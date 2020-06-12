Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı
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Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı Esenyurt'ta bulunan tarihi yapı bir yandan şehirleşmeye direnirken, bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor.

12.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:38

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan tarihi yapı bir yandan şehirleşmeye direnirken, bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Yapının bazı kısımlarında açılan çukurlar kapatılmadan durduğu görülüyor.

Esenyurt'ta E-5 karayoluna yakın bir alanda bulunan tarihi yapı zamana direniyor. Bir yandan şehirleşen mahallenin ortasından kalan tarihi yapı bir yandan da definecilere karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Çevresi otopark olarak kullanılan yapının yanında bir çok köpek kulübesi bulunuyor. Bir çok definecinin tarihi yapıda gece vakti kazı yaptığı biliniyor. Yapının çevresinde açılan çukurlar ise kapatılmadan halen duruyor. Duvarlarının ise sadece çok az bir kısmı ayakta kalan yapının korunmaması ise çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Etrafında bir çok alışveriş merkezi bulunan yapı harabe olarak duruyor. Havadan çekilen görüntülerde ise tarihi yapının binaların arasında harabe bir şekilde kaldığı gözler önüne seriliyor.

Esenyurt'ta şehre direnen tarihi yapı

Kaynak: İHA

Manşet

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