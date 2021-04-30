Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası
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Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası Kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcı ile kadının yakınları arasında kavga çıktı Satırlı, sopalı, demir çubuklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı Esenyurt'ta bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcıyla...

Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası

Kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcı ile kadının yakınları arasında kavga çıktı

Satırlı, sopalı, demir çubuklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcıyla kadının yakınları arasında satırlı, sopalı ve demir çubuklu kavga çıktı. Çıkan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Saadetdere Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde bir pazarda yaşandı. İddiaya göre, pazarda bir satıcı alışverişe gelen kadına laf attı. Kadının yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine gelen şahıslar pazarcılarla kavga etti. Kavga sırasında sopa, satır ve demir çubuklar kullanıldı. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası
Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası
Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası
Esenyurt'ta satırlı sopalı 'laf atma' kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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