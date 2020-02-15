Esenyurt'ta sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:20
Esenyurt'ta sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

'ta bir sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde oto tamircilerinin yoğunlukta olduğu bir blokun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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