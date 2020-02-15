: Esenyurt'ta sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

15.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:20

Esenyurt'ta bir sanayi sitesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde oto tamircilerinin yoğunlukta olduğu bir blokun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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