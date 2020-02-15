ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
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ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

15.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:28
ESENYURT'TA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

'ta bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'de bulunan Sanayi sitesinde çıktı. Çok sayıda oto tamircinin bulunduğu ve bloklardan oluşan sanayi sitesinde 2 katlı bir bloğun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.  Yoğun dumanı gören sanayi sitesi çalışanları  büyük korku yaşarken, ekiplerine verildi. İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olayı anlatan sanayi çalışanı Ufuk Sönmez, "Çalışıyordum o sıra duman çıktı birden. Dumanlar bizim oralara da yansımıştı.  Ondan sonra itfaiyeyi aradım. dumanlar daha da çoğaldı. Yaralanan olmadı" diye konuştu.

Bir başka çalışan da, "Yemek yiyorduk yemekhanede. Bir anda herkes dışarı çıkınca bizde çıktık. Yoğun bir duman  vardı" dedi.  Çıkan yoğun duman çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dumanlardan cep telefonu görüntüleri

ekiplerinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

Diğer detay


- İstanbul
Kaynak: DHA
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