Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı
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Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı Esenyurt'ta sanayi sitesinde bulunan işyerinde bir oksijen tüpü indirildiği sırada patladı.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sanayi sitesinde bulunan işyerinde bir oksijen tüpü indirildiği sırada patladı. Patlamada ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Sanayi Sitesi içerisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sanayi sitesinde içerisindeki bir işyerinde oksijen tüplerinden biri, indirildiği sırada bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında tüpün yanında bulunan işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi hastaneye kaldırdı. İşçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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Esenyurt'ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 ağır yaralı - Haberler
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