Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı

01.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:58

Esenyurt'taki bir sanayi sitesinde işçilerin konakladığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'taki bir sanayi sitesinde işçilerin konakladığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'ndeki İstanbul Tekstil Yıkayıcıları Kotçular Sanayi Sitesi'nde yabancı uyruklu işçilerin konakladığı 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Esenyurt'ta sanayi sitesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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