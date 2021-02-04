Esenyurt'ta sanal tombala oynanan daireye baskın

ESENYURT'ta, sanal tombala oynanan adrese yapılan baskında 12 kişiye 28 bin 830 lira para cezası kesildi.

Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında bulunan site içindeki dairede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, 4 kişinin iskambil ile kumar oynadığı belirlenirken, başka bir odada sanal tombala oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan kişilerin yapılan Genel Bilgi Taramalarında (GBT) ise tombala oynayan S.K.'nın dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay, S.Y.'nin ise silahlı tehdit suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli karakola götürülürken, 12 kişiye toplamda 28 bin 830 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı