ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI
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ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, sürücüsünün şampiyonluk kutlamak için arkadaşlarıyla tur attığı otomobil, önce bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı.

Esenyurt'ta, sürücüsünün şampiyonluk kutlamak için arkadaşlarıyla tur attığı otomobil, önce bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak üzerinde meydana geldi. 4 kişinin Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için tur attığı 34 DJC 668 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce sokak üzerindeki bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araçtan sıkışan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ve yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLARKEN OLDU

Kazanın şampiyonluğu kutlarken yaptıklarını söyleyen Tarık Ekin, Gelirken, bir anda kaydı direğe vurdular. Hız mı yaptılar bilmiyorum. Kutlamadan oldu. Şampiyonluğu kutlarken oldu. Yayaya da çarptılar, bir yaya var dedi.

ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI
ESENYURT'TA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAZAYLA SONUÇLANDI; 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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