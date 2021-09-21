ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI - Haberler
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ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, yolda elektrikli scooter kullanan yeğenini gören amca, şaka yapmak için otomobilini gencin üzerine sürdü.

Esenyurt'ta, yolda elektrikli scooter kullanan yeğenini gören amca, şaka yapmak için otomobilini gencin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı scooterdaki yeğen, yere düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta elektrikli scooter kullanan yeğenini gören amca, yeni aldığı otomobili şaka amaçlı üzerine sürdü. Otomobili scootera çarptı. Yere düşen yeğen, bacağından yaralandı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

"AMCASI ÜZERİNE KIRARAK ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Salih Meşe, "Dükkanımda bekliyordum. Aniden bir gürültü koptu. O refleksle dışarı baktım. Yerde yatan birini gördük. Otomobil, scootera çarpmış. Hemen ona yardımcı olmaya çalıştık. Ben araç kaza yaptı diye düşündüm. Yerde yatan arkadaşı sonradan gördüm. Birinci önceliğimizi insan tabi ki. Biz de sonradan öğrendik. Araçla gelen kişi, scooterı kullananın amcasıymış. Çocuk da bilmiyor. Amcası üzerine kırarak şaka yapmak istemiş. Gelenin amcası olduğunu anlamamış. Araçtan inince amcası olduğunu anladı" dedi.

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI

ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI
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Haber: ESENYURT'TA 'ŞAKA' KAZASI; OTOMOBİLİYLE SCOOTER KULLANAN YEĞENİNİNE ÇARPTI - Haberler
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