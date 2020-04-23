ESENYURT'TA SAHTE SEYAHAT BELGESİ DÜZENLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI KORONAVİRÜS ile mücadale kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

KORONAVİRÜS ile mücadale kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Çınar Mahallesi 1441'inci Sokak'ta oturan Ferhat S.'yi yakalamak üzere harekete geçti. Polnet sisteminde fotoğrafları bulunan bu kişiyi yakalamaya giden ekipler Ferhat S.'yi sokakta yürürken gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bu kişinin üzerinde O.E. adına düzenlenmiş seyahat izin belgesi, evinde yapılan aramada da boş halde 4 seyahat izin belgesi bulundu. Bu kişinin 250'şer TL karşılığında başka şehirlere gitmek isteyenlere sahte seyahat belgeleri düzenlediği belirlenerek, Esenkent Gazi Turgut Arslan Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA