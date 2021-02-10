Esenyurt'ta sahte madeni avro basan işyerine baskın

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Esenyurt'ta sahte madeni avro bastıkları iddiasıyla bir işyerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akçaburgaz Mahallesindeki bir sanayi sitesindeki metal geri dönüşüm yapılan bir işyerine sahte para basımı yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış madeni 3 bin 500 avro ile kalıba girmek üzere hazırlanmış madeni para ele geçirildi.

İşyerinde sahte para basımında kullanıldığı belirtilen makinelerle çeşitli düzeneklere el koyan polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş