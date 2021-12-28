Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi öldü - Haberler
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Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi öldü

Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi öldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1471 Sokak'ta yaşayan K.G. evinde alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk inceleme sonucu K.G'nin sahte içkiden zehirlendiğinin düşünüldüğü öğrenildi.

K.G'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri sahte içkiye ilişkin çalışma başlattı.

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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