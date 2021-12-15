Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi
Esenyurt'ta sahte içki kullandığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sahte içki kullandığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulunan Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrolde, Rakhmonov'un sahte içki kullandığı gerekçesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Maktulün eşinin beyanı üzerine, Rakhmonov'un içki aldığı yerde inceleme yapan ekipler, restoran yetkilisi yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, restorandaki incelemenin ardından mekanın mühürlenmesine karar verildi.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri