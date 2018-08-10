Esenyurt'ta Sahte İçki Operasyonu

Esenyurt'ta, sahte içki ürettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine 7 Ağustos'ta Esenyurt İlçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 761 şişe sahte içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin boş içki şişesi, 2 bin içki şişesi kapağı, 1 elektrikli kapak basma makinesi, 2 elektrikli, kapak ısıtma makinesi, 1 alkol metre, 1 pompalı av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile alkollü içki imalatında kullanılan hortum, huni kazan ve varil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş, gıda ve ilaç yapma" suçundan adli işlem yapıldı.