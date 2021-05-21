Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi
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Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın.

Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 katlı bir işmerkezine düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışa hazır sahte deterjanın ele geçirilirken, operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahte deterjan üretildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 1 aylık takip sonucu Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir iş merkezine baskın düzenlendi. İş merkezinin üst katında bilindik markaların sahtesini üreten imalathaneye düzenlenen baskında yaklaşık 15 ton satışı hazır sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi. İmalathanede operasyonda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen kimyasal hammaddeler de bulunurken, operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Öte yandan üretilen sahte deterjanların internet üzerinden satıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi
Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi
Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi
Esenyurt'ta sahte deterjan imalathanesine baskın... Satışa hazır 15 ton ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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