ESENYURT'TA SAĞLIK ÇALIŞANININ TELEFONUNU ÇALAN KADINLAR YAKALANDI
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ESENYURT'TA SAĞLIK ÇALIŞANININ TELEFONUNU ÇALAN KADINLAR YAKALANDI

22.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:34
ESENYURT'TA SAĞLIK ÇALIŞANININ TELEFONUNU ÇALAN KADINLAR YAKALANDI

ESENYURT'ta aile sağlığı merkezine iğne yaptırmak bahanesiyle giren sağlık personelinin telefonunu çalan iki kadın şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, daha sonra yakalanan diğer kadın da adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'ta aile sağlığı merkezine iğne yaptırmak bahanesiyle giren sağlık personelinin telefonunu çalan iki kadın şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, daha sonra yakalanan diğer kadın da adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, 16 Kasım günü Esenyurt'ta bulunan aile sağlığı merkezinde meydana geldi. "İğne yaptırmak" bahanesi ile buraya gelen iki kadın, sağlık personeli Gül Şeran'ın cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.  Şüpheli kadınlar olay yerinden kaçtıktan sonra telefonunun çalındığı fark eden sağlık personeli Gül Şeran, şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; şüphelilerden birisinin E. O. isimli kadın olduğu tespit edildi. 23 Kasım günü polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, polis merkezindeki işlemlerden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayının diğer şüphelisi A. K isimli kadının,  olaydan sonra ikametine gitmediği ve saçlarını farklı renge boyattığı öğrenildi. A.K. de 16 Aralık'ta yakalanarak Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

----------------------Hırsızlık anı güvenlik kamerasıŞüpheli kadının polis merkezinden çıkarılması

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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