Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi
ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi. Devrilen direk kaldırıldı.