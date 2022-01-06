Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi. Devrilen direk kaldırıldı.


Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle devrilen direk, 2 otomobile zarar verdi

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title