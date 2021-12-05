ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilen taksici kaçtı, polis kovaladı

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan taksiciyi polis ekipleri çarparak durdurdu

İSTANBUL - Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilmiş halde çalışan taksici, trafik polisinin "Dur" ihtarında uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekipleri, taksiciyi aracına çarparak durdurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ruhsatı iptal edilmiş şekilde çalışan bir taksiyi trafik polisi durdurmak istedi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan taksici kaçamaya başladı. Ekipler ve taksici arasında dakikalarca süren kovalamaca ise bir sokak arasında son buldu. Polis ekipleri kaçan taksiciyi araçları ile çarparak durdurdu. Kaçan taksici gözaltına alınırken aracı ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.