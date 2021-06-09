ESENYURT'TA RÖGARLARDAN MAVİ SU FIŞKIRDI
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ESENYURT'TA RÖGARLARDAN MAVİ SU FIŞKIRDI

ESENYURT'TA RÖGARLARDAN MAVİ SU FIŞKIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar yine rögarlardan taştı.

ESENYURT'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar yine rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti. 

Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz,  Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor dedi.  Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise, Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat yapıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şekilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Görmüş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı. Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve sitenin olduğu bir noktadayız diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
Rögardan taşan mavi su, ilçe sakinlerini tedirgin etti
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