Esenyurt'ta rezidanstan düşen parçadan son kıl payı kurtuldular - Haberler
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Esenyurt'ta rezidanstan düşen parçadan son kıl payı kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta rezidanstan düşen parçadan son kıl payı kurtuldular

Esenyurt'ta şiddetli rüzgarda 2 kişi, bir rezidansın çatısından düşen büyük parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta şiddetli rüzgarda 2 kişi, bir rezidansın çatısından düşen büyük parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı. Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir rezidansın çatısından düşen büyük parçadan yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büyük bir parçanın vatandaşların kaldırımdan geçmesinden hemen sonra yere düşmesi görülüyor. - İSTANBUL

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