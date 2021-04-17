ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında restoranlara yönelik denetim yapıldı.

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Esenyurt'ta, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında restoranlara yönelik denetim yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirler arttırılarak devam ederken, polis ekipleri de İstanbul genelinde denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesinde bulunan restoranlarda denetim yaptı. Denetimde, restoran sahiplerinin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi. Polisler, işyeri çalışanlarını maskeyle sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyardı.

ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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