ESENYURT'TA RESTORANLARDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Esenyurt'ta, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında restoranlara yönelik denetim yapıldı.
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Esenyurt'ta, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında restoranlara yönelik denetim yapıldı.
Koronavirüs ile mücadele tedbirler arttırılarak devam ederken, polis ekipleri de İstanbul genelinde denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesinde bulunan restoranlarda denetim yaptı. Denetimde, restoran sahiplerinin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi. Polisler, işyeri çalışanlarını maskeyle sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı