Esenyurt'ta renkli 23 Nisan kutlaması Esenyurt'ta renkli 23 Nisan kutlaması 23 Nisan coşkusu klasik otomobillerdeki bando ekipleriyle yaşandı Esenyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı.

Esenyurt'ta renkli 23 Nisan kutlaması

23 Nisan coşkusu klasik otomobillerdeki bando ekipleriyle yaşandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı. Rengarenk klasik otomobillerle sokaklarda gezen bando ekiplerine çocuklar ve vatandaşlar da balkonlarından eşlik etti.

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Rengarenk ve bayraklarla süslenen klasik otomobillerle sokaklarda gezen bando ekipleri, 23 Nisan için şarkılar çaldı. Bando ekibine kukla ve palyaço ekibi de katılırken çocuklar ve vatandaşlar onlara evlerinden eşlik etti. Birçok vatandaş evlerinin balkonlarından bando ekibine eşlik etti. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu etkinliği gerçekten çok beğendim"

Eğlenceye katılan sokak sakinlerinden Mustafa Meraklı "Bu etkinliği gerçekten çok beğendim. Belediye Başkanımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gerçekleştiremediği 23 Nisan etkinliğine hiç değilse burada çocuklarımızın balkonlardan olsun uzaktan bir şekilde görmesini sağlıyoruz. 23 Nisan'ın ne olduğunu anlamış oluyor çocuklarımız hiç değilse güzel bir şey yani teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sokak sakinlerinden olan Yeliz Üstündağ"Çok güzel oldu özellikle çocuklar için şu anda izleyip balkonda mutlu oluyorlar. Yani çok hoş çok güzel. Çok beğendik, sürpriz olmuş, devamını bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA