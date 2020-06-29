ESENYURT'TA REKOR KIRILDI: MİNİBÜSTE 37 YOLCU ÇIKTI
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ESENYURT'TA REKOR KIRILDI: MİNİBÜSTE 37 YOLCU ÇIKTI

ESENYURT'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi.

ESENYURT'TA REKOR KIRILDI: MİNİBÜSTE 37 YOLCU ÇIKTI
29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:24

 ESENYURT'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarının yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı. 

14 YERİNE 37 YOLCU

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir"  hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö., "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler.  Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yapılan kontrollerde tüm yolcuların maske taktığı belirlendi. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.  Minibüs yolcuları sürücülerin kendilerine paralarını iade istememesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size bir de para mı vereceğim" diye çıkıştı. Bir yolcu kendisinden fazla ücret alındığını ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.

Görüntü dökümü: ---------------------Polis aracı devriye görevinde-Durdurulan minibüs-İndirilen yolcular -Sürücü ile polis arasındaki diyalog-Yolculardan tepki-Ceza uygulanırken-Araç içi kalabalık görüntü-Durdurulan midibüs-Ayakta bekleyen yolcular-Yol kenarında indirilen yolcular-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

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