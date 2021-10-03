Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
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Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'taki bir rezidansta bıçaklı bir zanlı tarafından rehine alınan 3 kişi kurtarıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir rezidansta bıçaklı bir zanlı tarafından rehine alınan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki siteye gelen bir şüpheli, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişinin ofisine girerek buradaki 3 kişiyi rehine aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, müzakereler sonucu rehineleri kurtardı ve şüpheliyi ikna etti.

Polis merkezine götürülen bıçaklı saldırganın işlemleri devam ediyor.

Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta rehine alınan 3 kişi kurtarıldı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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