Esenyurt'ta PTT önündeki kuyruk metrelerce uzadı
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Esenyurt'ta PTT önündeki kuyruk metrelerce uzadı

ESENYURT'ta PTT önündeki sosyal mesafeli insan kuyruğu metrelerce uzadı.

Esenyurt'ta PTT önündeki kuyruk metrelerce uzadı
21.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:19
ESENYURT'ta PTT önündeki sosyal mesafeli insan kuyruğu metrelerce uzadı. Sabah saatlerinden itibaren sırada bekleyen vatandaşlar diğer PTT şubelerinin de açılmasını istedi. 

Esenyurt'ta haftanın dördüncü gününde sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Sosyal mesafeye uyarak PTT'ye girmek isteyenler metrelerce kuyruğun oluşmasına neden oldu. Uzayan kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı. 

"DİĞER ŞUBELERİ DE AÇARSAK ÇÖZÜM OLABİLİR"

Sabah saatlerinden itibaren sırada olduğunu söyleyen Yakup isimli bir vatandaş, "Sabah 08.00'de sıraya girdik. Şu an saat 10.00. Milleti bu kadar bekletmenin bir anlamı yok. Diğer şubeleri de açarsak çözüm olabilir. Sosyal destek amaçlı para yatmıştı onu çekmeye geldik." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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