Esenyurt'ta PTT önünde metrelerce uzayan kuyruk havadan görüntülendi İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı.

İstanbul 'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt 'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Esenyurt'ta hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT'ye gitti. Metrelerce uzayan kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA