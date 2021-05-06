Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası

Esenyurt'ta yabancı uyruklu komşusunun gürültü yaptığını iddia ederek sokağa çıkan şahıslar, pompalı tüfek ve sopalarla dakikalarca sokak ortasında hararet ve tehditler savurdu.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu komşusunun gürültü yaptığını iddia ederek sokağa çıkan şahıslar, pompalı tüfek ve sopalarla dakikalarca sokak ortasında hararet ve tehditler savurdu. Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gece Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu komşusunun gürültü yapmasına sinirlenen şahıslar uzun süre apartmanda tartıştıktan sonra silah ve sopalarla sokağa çıktı. Dakikalarca sokak ortasında bağıran ve hakaret eden şahıslar, yabancı uyruklu komşularını öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, şahısları polis merkezine götürdü. Polis, şahısların ifadelerini aldı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekli bir şahsın komşularına hakaret ve tehdit etmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı