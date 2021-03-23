ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

23.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:12

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 2 kişi, pompalı tüfekle kovaladıkları adamı bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı anda yakalayarak, bacağından yaralandı.

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 2 kişi, pompalı tüfekle kovaladıkları adamı bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı anda yakalayarak, bacağından yaralandı. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli, kendilerine borcu olan bir kişiyi sokakta gördü. Kar maskesi takıp, ellerine pompalı tüfek alan şüpheliler, alacaklı oldukları adamı kovalamaya başladı. Peşindeki saldırganları fark eden adam, sokak üzerinde bir fotoğrafçıya sığınırken, iş yeri sahibi dışarı kaçtı. Kaçan kişiyi gören saldırganlar, dükkandan içeri girerek bir el ateş edip otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Dükkanına dönen iş yeri sahibi, kaçan kişinin bacağından yaralı olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere, yaşanan kovalamaca, dükkan sahibinin kaçışı, iş yerine gelen pompalı tüfekli kişiler ve kaçma anları yansıdı.

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince incelenen güvenlik kamerası sonucunda saldırganların kimliklerinin Y.T. ve S.C. olduğunu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından harekete geçen ekipler, saldırganları kaldıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENYURT'TA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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