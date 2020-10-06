ESENYURT'TA POMPALI TÜFEK DEHŞETİ
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ESENYURT'TA POMPALI TÜFEK DEHŞETİ

06.10.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:53
ESENYURT'TA POMPALI TÜFEK DEHŞETİ

Sokaktaki kavgayı seyrederken pompalı tüfek saçmaları isabet etti.

-Sokaktaki kavgayı seyrederken pompalı tüfek saçmaları isabet etti. 

-Fırıncıda çalışan bir kadın ve 15 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı.

Ersan SAN/İSTANBUL,

Esenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı. Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDAKavga anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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