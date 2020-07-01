Esenyurt'ta polisten kaçan zehir tacirleri kaza yapınca yakalandı Esenyurt'ta polisten kaçan zehir tacirleri kaza yapınca yakalandı Araçtan uyuşturucu madde, silah ve telsiz çıktı Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araç kovalamaca sonucunda yakalandı.

Esenyurt'ta polisten kaçan zehir tacirleri kaza yapınca yakalandı

Araçtan uyuşturucu madde, silah ve telsiz çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis denetiminden kaçan lüks araç kovalamaca sonucunda yakalandı. Aracın içinden yüklü miktarda para, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde çıktı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saar 16.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt mahallesinde yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri 34 SMR 12 plakalı lüks aracı durdurmak istedi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan zanlılar, kaçmaya başladı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motorize polis ekipleri zanlıların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polisten kaçmak isteyen zanlılar, kaza yaparak orta refüje çıktı. O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Polis araçta bulunan 2 zanlıyı gözaltına alırken, araç içresinde de arama yaptı. Yapılan aramada ruhsatsız silah, polis telsizi, yüklü miktarda para ve bir miktar metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan iki kişi göz altına alınırken polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA