Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ESENYURT'TA polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı.

Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
04.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:12

ESENYURT'TA polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otomobili durdurarak 1 kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olay, Battalgazi Mahallesi Dereyolu mevkiinde meydana geldi. Akşam 19.00 sıralarında bölgede devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin, "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren otomobildekilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çocukların verilen izinle sokakta olduğunu göz önünde bulunduran polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı. 

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 

Otomobilin sürücüsü D.A. emniyete götürülürken yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı. Yapılan kimlik sorgusunda herhangi bir suç kaydına rastlanılmayan D.A'ya, "Tehlikeli araç kullanma, polisin dur ihtarından kaçma, sinyal vermeden şerit değiştirme, ehliyeti yanında bulundurmama" suçlarından cezai işlem uygulandı. Muayenesiz olduğu belirlenen otomobil ise trafikten men edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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