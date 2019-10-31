Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

31.10.2019 09:16
Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Daireye baskın düzenleyen ekipler gördükleri görüntü karşısında şaşkına döndü. Bir dairede yaşayan 25 göçmen ile karşılaşan ekipler, göçmenleri gözaltına alarak İl Göç İdaresine teslim etti.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin yaşadığı ihbarını alan Esenyurt Polis Ekipleri, apartman dairesine operasyon düzenledi. Evin kapısına gelen polisler içeriye girdikleri zaman büyük bir şokla karşılaştılar. Ekipler, 2+1 bir apartman dairesinde 25 kaçak göçmen ile karşı karşıya kaldılar. Kaçak yollar ile kısa bir süre önce İstanbul'a getirildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup göçmenlerin, apartman dairesi kiraladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 25 göçmenin gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Esenyurt'ta polisleri şaşırtan operasyon: Apartman dairesinde 25 kaçak göçmen yakalandı
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YORUMLAR (1)

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    esenyturt ta normal kısı yok kkı zaten hep farklı tıpler toplama kampı gıbı ve kımsenın de sorgu suhalı yok. marmara park arkası oldugu gıbı kaısık insanlarla dolu.
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