ESENYURT'TA POLİSİ HAREKETE GEÇİREN OTOMOBİL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESENYURT'TA POLİSİ HAREKETE GEÇİREN OTOMOBİL

23.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:49
ESENYURT'TA POLİSİ HAREKETE GEÇİREN OTOMOBİL

Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek.

Otomobilin sahibi Özcan Tunç, 

"Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek."

Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ESENYURT'ta, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi.

Esenyurt Kıraç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobilin üzerinde insan siluetindeki kanlı kefeni görenler durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u çağırarak kefeni açmasını söyledi. Rüzgarlığın üzerinden indirilen kefenin içinden manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye yapan sürücüyü ifadesini almak için Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü. Olay yerine çağrılan trafik polisi ekipleriyse modifiyeli aracı trafikten men etti. Öte yandan sürücüye modifiye sebebiyle para cezası kesildi.

"DİKKAT ÇEKMESİ İÇİN YAPTIK"Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şuanda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA POLİSİ HAREKETE GEÇİREN OTOMOBİL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:52:07. #1.14#
title