ESENYURT'TA POLİSİ HAREKETE GEÇİREN OTOMOBİL

Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek.

Otomobilin sahibi Özcan Tunç,

"Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek."

Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ESENYURT'ta, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi.

Esenyurt Kıraç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobilin üzerinde insan siluetindeki kanlı kefeni görenler durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u çağırarak kefeni açmasını söyledi. Rüzgarlığın üzerinden indirilen kefenin içinden manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye yapan sürücüyü ifadesini almak için Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü. Olay yerine çağrılan trafik polisi ekipleriyse modifiyeli aracı trafikten men etti. Öte yandan sürücüye modifiye sebebiyle para cezası kesildi.

"DİKKAT ÇEKMESİ İÇİN YAPTIK"Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şuanda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı