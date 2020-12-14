Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay
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Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay

14.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:33

Son dakika haberler: Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay Şüphelinin üstünden kemer görünümlü bıçak çıktı Esenyurt'ta gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde, kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı.

Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay

Şüphelinin üstünden kemer görünümlü bıçak çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde, kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde bekçiler tarafından sokak üzerinde durdurulan bir şahsın şüpheli tavırları dikkatten kaçmadı. Şahsın detayları aramasında belindeki kemerin bir kılıf olduğu ve içerisinde 60 santimlik döner bıçağı bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken bıçağın saklanma şekli bu kadarına da pes dedirtti.

Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay
Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay
Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay
Son Dakika | Esenyurt'ta polisi bile şaşırtan olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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