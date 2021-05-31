Esenyurt'ta polis, kaybolan yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlattı
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Esenyurt'ta polis, kaybolan yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlattı

Esenyurt'ta polis, kaybolan yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta kaybolan 5 yaşlarındaki yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için polis tarafından çalışma yürütülüyor.

Esenyurt'ta kaybolan 5 yaşlarındaki yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için polis tarafından çalışma yürütülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esenyurt Meydanı'nda yalnız başına ağlayarak dolaşan 5 yaşlarındaki çocuk polis ve vatandaşlarca fark edildi.

Meydanda görev yapan polis ekipleri çevrede çocuğun yakınlarının bulunması için araştırma yaparken, Suriyeli bir kişi de ağlayan çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Ailesinin bulunamaması üzerine çocuk, polis tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çocuğun yakınlarının bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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Esenyurt'ta polis, kaybolan yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için çalışma başlattı - Haberler
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