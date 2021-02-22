Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı
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Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı

22.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:41
Esenyurt'ta polis geniş çaplı denetim yaptı

Esenyurt'ta polis ekipleri, farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında denetlemede bulundu.

Esenyurt'ta polis ekipleri, farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında denetlemede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Esenyurt ilçesinde 20 noktada 180 personelle uygulama yaptı.

Denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görevli polisler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaparken, sürücülerin de evraklarını kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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