Son dakika haberi: Esenyurt'ta polis aracının kar kazası kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan polis otosu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Esenyurt'ta kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan polis otosu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otosu, kayarak yoldan çıktı. Bir süre kaldırımda ilerleyen polis otosu, ağaca çarparak durabildi. Kaza anı ise o sırada karda oynayan gençlerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı