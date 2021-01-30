Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yangının olduğu alanın etrafında güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı bekliyor.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan