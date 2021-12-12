Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren fabrika alev alev yanıyor.

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4bin 500 metre karelik alanda kurulu fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik üzerine faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikası için İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

Hastane acilinde oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı

 Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

 İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı

İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title