ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI - Haberler
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ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI

ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA, 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESENYURT'TA, 4 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bitişiğinde bulunan fabrikaya da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul'un çok sayıda ilçesinde olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrika

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar


- İstanbul
ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI

ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI

ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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