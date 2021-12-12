ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN  KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 4 bin 500 metre kare alana kurulu bulunduğu öğrenilen fabrikanın plastik üzerine faaliyet gösterdiği belirtildi. Alev alev yanan fabrika için İstanbul'un çok sayıda ilçesinde olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat 15 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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