Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ESENYURT'ta, tamir için getirildiği sırada çalışanın gezmeye çıkıp, iddiaya göre aşırı hız yaptığı pikap, 6 yaşındaki Musa İpek'e çarptı.

ESENYURT'ta, tamir için getirildiği sırada çalışanın gezmeye çıkıp, iddiaya göre aşırı hız yaptığı pikap, 6 yaşındaki Musa İpek'e çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybederken, gözaltına alınan V.I. adlı çalışan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi'nde dün 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, V.I., çalıştığı otomobil tamircisine tamir için getirilen pikapla gezmeye çıktı. V.I.'nin süratli şekilde ilerlediği pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Musa İpek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk kafasından ağır şekilde yaralanırken, sürücü çevredekilerin ikazı üzerine durdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyemeyen vatandaşlar, taksi ile İpek'i hastaneye götürdü. İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ARACIN SAHİBİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen V.I., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, aracın sahibinin de V.I.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"ELİNDE CEP TELEFONU, SON SES MÜZİK İLE TUR ATIYOR"

Hayatını kaybeden Musa İpek'in amcası Mustafa İpek, "Kaza olduğunda ben 5'inci kattaydım. Kırmızı bir arazi aracı, 70 kilometre hızla geldi. Bu caddede sınır 30 kilometre. Çocuk yolu bitirmişti. Sağına soluna bakmadan geldi. Hiç fren izi de yoktu. Vurmuş, geçmiş. Vuran kişiden de otomobilin sahibinden de şikayetçiyiz. Elinde cep telefonu, son ses müzik ile tur atıyor. Fren dahi yapmadan çocuğa vurdu" dedi.

"GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Kaza anında dükkanının önünde oturan Recep Özil ise "Bir tane kırmızı arazi aracı geziyordu. Küt sesi geldi. Ben 'Ne oluyor?' diye bağırdım. Araba çocuğa çarpmış. Aşağı yukarı bir 25 metre gittikten sonra durdu. Dedesi ve babaannesi koştu geldi. Ondan sonra ben ambulansı aramaya başladım. 20-25 dakika bekledik ambulans gelmedi. Bir arkadaş taksisine atladı, çocuğu hastaneye götürdü. Suçlu bence o şoför. İçeri de telefonla mı görüşüyordu, bilmiyorum. Görmemesi mümkün değil. Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Başka canlar yanmasın. Bu caddede her gün alkollü şekilde müzik dinleyerek araçlar kullanıyorlar. Görüyoruz, şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf)


Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Esenyurt'ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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