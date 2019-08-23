Esenyurt'ta pencereden giren hırsız kamerada

23.08.2019 12:52



ESENYURT'ta bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin açık pencereden içeriye girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

KAÇAN HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Olay, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt'ta bir evde meydana geldi. 4 şüpheli kiraladıkları bir otomobille adrese geldi. Araçtan inen şüphelilerden biri, birinci katta bulunan evin açık kalan penceresinden içeriye girerken diğer şüpheliler etrafı gözetledi. Hırsızların girdikleri evden 3 bin 400 lira nakit para ve tek taş yüzük çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık olayının ardından geldikleri kiralık araca binip kaçtıkları ardından evde yaşayanların ise dışarı çıkıp kaçan şüphelilerin peşinden koştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Evdekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler civardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mücahit U.(22), Ümit Ö.(20), Halil S.(29), Ahmet A.(17)'yı 6 Ağustos Salı günü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ö.'nün 3 adet suç kaydı, Halil S.'nin ise 4 adet hırsızlık suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ümit Ö., Halil S. tutuklanırken Mücahit U. ve Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir araçla 4 şüphelinin araçla adrese geliyor. Evin önünde araçtan inen şüphelilerden biri açık pencereden içeriye giriyor. Bu sırada diğerleri gözcülük yapıyor. Şüphelilerin geldikleri araca binip olay yerinden uzaklaştığı sırada evde yaşayanların aracın peşinden koşması da görüntülere yansıyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul