ESENYURT'TA PENCEREDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

11.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:17

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.45 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1968. Sokaktaki 4 katlı apartmanın 4. katında oturan 55 yaşındaki Şaheste Baysal iddiaya göre havalandırmak için pencereyi açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Baysal ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Şaheste Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------Olay yeri-Ekiplerden görüntü-Kadının düştüğü pencere-Kadının fotoğrafı

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA