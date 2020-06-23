ESENYURT'TA PAZARI SU BASTI
İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle esenyurt'ta bir pazarı su bastı.
23.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:57
İstanbul'da aniden bastıran yağış nedeniyle esenyurt'ta bir pazarı su bastı.
- İstanbul
Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle bir pazarı su bastı. Pazarın kurulduğu alan adeta göle döndü. Pazarcılar tezgahlarını sele kaptırmamak için mücadele ederken, vatandaşlar evlerine kaçtı.
Görüntü dökümü:--------------Pazar-Su baskını-Tezgahları tutan esnaf
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA