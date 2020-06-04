ESENYURT'TA PAZARCILARDAN BELEDİYE ÖNÜNDE DAVUL- ZURNALI, TENCERELİ EYLEM ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde tezgah açarak davul-zurnalı ve tencereli eylem yaptı.

ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde tezgah açarak davul-zurnalı ve tencereli eylem yaptı.

Bir grup pazarcı bugün Esenyurt Belediyesi'nin önüne gelerek, davul-zurna eşliğinde hizmet binasının girişinin önüne pazar tezgahı kurup bir çuval soğanı döktü. Pazarcılar, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana tezgah açtıkları semt pazarını zabıtaların İçişleri Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle sağlık nedenlerini gerekçe göstererek kapattığını belirten pazarcılar, eve ekmek götüremez hale geldiklerini söyledi. Davul-zurna eşliğinde kaşıklarla tencereleri birbirine çarparak eylem yapan pazarcıları engellemek isteyen zabıta ile esnaf arasında zaman zaman gerginlik oldu. Bir pazarcı, "İki senedir oradaydık. 3 aydır mağduruz pazarımızı açamıyoruz. Pazarımızı elimizden aldılar. Yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte açız, mağduruz" dedi.

Kaynak: DHA