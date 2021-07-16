Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada
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Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada -Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada pazar alanı savaş alanına döndü Esenyurt'ta pazarcılar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada

-Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada pazar alanı savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta pazarcılar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada pazar savaş alanına dönerken, kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta bulunan bir pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca pazarcı birbirlerine saldırdı. Bazı pazar tezgahlarının da kırıldığı kavga, çevredeki diğer pazarcı ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Pazarcıların kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada
Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada
Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada
Esenyurt'ta pazarcılar arasında kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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