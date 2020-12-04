Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor
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Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor

04.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:43

Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için ilçe genelindeki pazarlarda bulunan müşteri servislerini dezenfekte ediyor.

Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için ilçe genelindeki pazarlarda bulunan müşteri servislerini dezenfekte ediyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs'ün en çok yayılma riski bulunan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçe genelindeki taksi, İETT, dolmuş ve özel araçların dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra pazar yerlerindeki belediyeye ait müşteri servislerini de dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor.

Esenyurtluların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor
Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor
Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor
Esenyurt'ta pazar servisleri dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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