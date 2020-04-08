Esenyurt'ta patlama olan daire içeriden görüntülendi ESENYURT'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı daire içeriden görüntülendi.

ESENYURT'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı daire içeriden görüntülendi. Savaş alanına dönen daire duvarlar yıkıldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün bir patlama meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairede meydana gelen patlamada binada bulunan çok sayıda daire ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden patlama ile ilgili, "Saat 16.15'de itfaiyeden alınan bilgilere göre; Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Doğalgaz patlamanın yaşandığı ikinci kattaki dairenin içindeki son durum görüntülendi. Patlamanın şiddetiyle daire savaş alanına dönerken patlama sonrası dairenin duvarları yıkıldı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan binada 33 dairede hasar tespit edildi. Patlama nedeniyle sitede çevresindeki binalarda milyonlarca liralık hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından yaşanan gelişmeleri anlatan site yönetiminden Metin Aksoy, "Kolluk kuvvetleri ve itfaiye ile yapılan tetkiklere göre raporu almadan bir şey söylemek istemiyoruz. İlgili kaynakları doğalgaz patlaması şeklinde ifadeleri söz konusu. Tamamen onlardan gelecek rapora göre bizim bir söz söyleme hakkımız olacaktır. Şu anda bulunduğumuz patlamanın olduğu blokta elektrik, su, doğalgaz ana hattı hasar gördüğü için tespit çalışmalarımız devam ediyor. Diğer blokta elektrik mevcut, gün içinde su ve doğalgazı o katlara vermeye çalışıyoruz. Hepimize geçmiş olsun, bundan sonraki süreçte inşallah böyle bir olayla karşılaşmayız" dedi.

Kaynak: DHA